Ooltgensplaat beslist over groen ontwerp voor Langeweg

De Langeweg in Ooltgensplaat kan groener. Dat vinden de meedenkers uit Ooltgensplaat – de groep inwoners die zich inzet voor een klimaatkrachtig dorp - en de gemeente Goeree-Overflakkee. Een groot gedeelte van de straat is betegeld en het plan is om dit in februari 2024 opnieuw in te richten. Welke sfeer dat krijgt, bepalen de inwoners van Ooltgensplaat zelf. Zij kunnen van 1 november tot en met woensdag 15 november 2023 12:00 uur stemmen op een van de drie beplantingsontwerpen.

De Langeweg is voor veel inwoners dé toegangsweg tot het dorp Ooltgensplaat. Daarom vinden de gemeente Goeree-Overflakkee en de meedenkers het belangrijk dat iedereen uit Ooltgensplaat mee kan stemmen. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Direct omwonenden denken ook mee over de verdere inrichting van de straat.

De groep meedenkers werkt vanaf 2021 samen met de gemeente en andere partners. Het vergroenen van de Langeweg is al lang een grote wens. Dit sluit ook aan bij de visie van de gemeente. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn: “Door de rust en natuur op ons eiland, wonen en recreëren mensen hier met veel plezier. Toch zijn er nog plekken die aantrekkelijker en groener kunnen worden. Door meer ruimte te geven aan groen, loopt het regenwater beter weg als het heftig regent. Ook blijft de temperatuur lager op hete dagen. Bovendien verbetert door meer groen de biodiversiteit. En het oog wil natuurlijk ook wat. Want wie wil er nu niet door een groene, kleurrijke toegangsweg rijden of lopen? En het is helemaal mooi als we dit samen met de inwoners kunnen realiseren, zoals hier op de Langeweg in Ooltgensplaat.”

Stemmen kan online en tijdens activiteiten

Inwoners uit Ooltgensplaat kunnen vanaf 1 november hun stem uitbrengen via https://www.klimaatkrachtiggo.nl/. Ook worden er twee activiteiten georganiseerd waar gestemd kan worden. Inwoners die vragen hebben, kunnen hier ook terecht. Op woensdag 1 november van 14:00 tot 16:30 uur organiseert de gemeente samen met basisschool De Regenboog een gezellige markt die in het teken staat van vergroenen. Op het schoolplein en in de school kunnen inwoners terecht voor informatie over de ontwerpen. Zij kunnen daar direct stemmen. Ook is er een springkussen, kunnen de kinderen vetbollen maken en wordt er gezorgd voor poffertjes en snert. Een gezellige middag voor jong en oud!

De meedenkers willen dat zoveel mogelijk dorpsgenoten hun stem laten horen. Daarom staat de groep op zaterdag 11 november van 09:00 – 15:00 uur ook bij supermarkt PLUS om meningen op te halen en in gesprek te gaan.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws