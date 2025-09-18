Ooltgensplaat verwelkomt bezoekers in de Zuiderwaterlinie

Op woensdag 10 september 2025 werd bij de ingang van Ooltgensplaat een nieuw welkomstbord onthuld, waarmee de verbinding van het dorp met de Zuiderwaterlinie zichtbaar wordt gemaakt. Wethouder Daan Markwat onthulde het bord samen met vertegenwoordigers van de Zuiderwaterlinie en de dorpsraad.

Waterlinie

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Ooltgensplaat maakt deel uit van deze linie, met onder andere Fort Prins Frederik, de verdedigingswal die door het dorp slingert en de historische redoutes in de omgeving. Het dorp maakt samen met andere plaatsen zoals Willemstad, Klundert en Fort Sabina deel uit van de Stelling van Willemstad.

Meer dan welkom

Wethouder Markwat benadrukte dat het bord meer is dan alleen een welkom voor bezoekers. “Het toont aan dat Ooltgensplaat een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie. We zijn trots dat we dit unieke erfgoed zichtbaar en beleefbaar kunnen maken, vooral nu de restauratie van Fort Prins Frederik bijna is afgerond.”

Samenwerking

De plaatsing van het welkomstbord is onderdeel van een breder initiatief van de Alliantie Zuiderwaterlinie, een samenwerking tussen verschillende gemeenten en partners. Het doel van de alliantie is om het verhaal van de waterlinie, waarin water als verdedigingsmiddel werd ingezet om de Hollandse Republiek te beschermen, meer bekendheid te geven.

Door Internetredactie Omroep Archipel