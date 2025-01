Oost West Wonen trekt zich terug uit project Nieuwe-Tonge

Oost West Wonen trekt zich terug uit het project Integraal Huisvestingsplan (IHP) in Nieuwe-Tonge. Dit plan gaat over de bouw van een basisschool, kinderopvang en 5 tot 7 sociale huurwoningen in Nieuwe-Tonge, in samenwerking met de gemeente. De woningcorporatie beëindigt nu echter de samenwerking. Dat schrijft directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Door Linda van der Klooster

De volkshuisvester geeft aan eerder met veel enthousiasme de haalbaarheid van het project te hebben onderzocht, samen met adviesbureau Penta Rho. De omstandigheden zijn in de loop der tijd echter veranderd.

De eerste gesprekken over de samenwerkingsovereenkomst begonnen al vóór de verkenningsfase bij Oost West Wonen in september 2023, onder leiding van Den Hollander Advocaten, zo licht de directeur-bestuurder het besluit toe. “Begin 2024 werd deze fase afgesloten met een opdrachtbrief en de overstap naar de haalbaarheidsfase”, schrijft ze. “Tegelijkertijd werden wij geconfronteerd met een grote woningbouwopgave op Goeree-Overflakkee.”

Prioriteiten

Oost West Wonen voelt zich gedwongen om prioriteiten te stellen en per project zorgvuldig af te wegen of deelname mogelijk is. “Gezien de omvang van onze huidige opgave, die onze financiële middelen overstijgt, moeten wij per project zorgvuldig afwegen of deelname mogelijk is, gebaseerd op onze strategische doelstellingen op het gebied van beschikbaarheid, geschiktheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid”, zo schrijft Van de Kamp.

De volkshuisvester zet de realisatie van het IHP met 5 tot 7 woningen daarom niet voort. In plaats daarvan worden de middelen gericht op grootschalige gebiedsontwikkelingen waar een grotere impact gerealiseerd kan worden. Van de Kamp zegt het te betreuren dat Oost West Wonen eerder verwachtingen heeft gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Ze hoopt dat de gemeente begrip heeft voor de moeilijke keuzes waarmee Oost West Wonen geconfronteerd wordt. Ook blijft Oost West Wonen graag met de gemeente Goeree-Overflakkee samenwerken om op een positieve manier invulling te geven aan de woningbouwopgave die voor hen ligt.