Oost West Wonen vanaf oktober geen vereniging meer

Met ingang van 1 oktober 2024 is de rechtsvorm van Oost West Wonen veranderd van vereniging naar Stichting. Dit betekent dat de ledenraad is opgeheven en de jaarlijkse ledenbijeenkomst komt te vervallen. De organisatiestructuur en dienstverlening van Oost West Wonen blijft onveranderd.

Het besluit om de rechtsvorm van Oost West Wonen te wijzigen van vereniging naar stichting en daarmee de ledenraad op te heffen is in overleg met de ledenraad genomen. De afgelopen jaren is de vraag ontstaan of de verenigingsstructuur voldoende toegevoegde waarde had. Door aanpassing van de Woningwet en toename van regels, werd de slagvaardigheid van de vereniging minder en de rol en positie van de ledenraad beperkt. Ook werd het invullen van nieuwe vacatures in de ledenraad met oog op een goede afspiegeling van de gemeenschap en gevraagde expertise steeds lastiger.

Oost West Wonen bedankt alle leden van de vereniging en de ledenraad voor hun betrokkenheid bij Oost West Wonen en kijkt positief terug op de vele jaren als vereniging en de meerwaarde die de ledenraad en leden voor de woningcorporatie hebben betekend. De belangrijke taken die de leden en de ledenraad bij Oost West Wonen als vereniging vervulden, worden nu op een andere manier ingevuld. De toezichthoudende taak ligt bij de Raad van Commissarissen, medezeggenschap en advies pakken de huurdersverenigingen op en de klankbordfunctie valt onder stakeholdersmanagement van de organisatie.

Ingeschreven als woningzoekende?

Een lidmaatschap van de vereniging staat los van de inschrijving bij Oost West Wonen als woningzoekende. Leden hadden geen voorrang bij het toewijzen van een woning.



