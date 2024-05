Op pad met het VMO-vervoer op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de contracten voor het WMO-vervoer en het leerlingen- en jeugdvervoer verlengd. De huidige aanbieders zijn opnieuw geselecteerd na een aanbestedingsprocedure. Om de dienstverlening van dichtbij te ervaren, reed verslaggever Linda van der Klooster mee met een cliënt.

De gemeente is tevreden over de dienstverlening van de afgelopen jaren, en ook het Platform Gehandicaptenbeleid PGGO is goed te spreken over beide taxibedrijven.

Voor de gebruikers verandert er weinig met het nieuwe contract. Wel zal de eigen bijdrage, bestaande uit een instaptarief en een tarief per gereden kilometer, binnenkort via automatische incasso worden afgerekend in plaats van contant. De nieuwe contracten met de taxibedrijven hebben een looptijd van vier jaar en kunnen twee keer met twee jaar worden verlengd.



Door Internetredactie Omroep Archipel