Op weg naar een aardgasvrij Goeree-Overflakkee

Samen met 30 Zuid-Hollandse gemeenten en netbeheerder Stedin ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee dinsdag 13 maart 2018 het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Met de ondertekening van dit convenant bundelen de provincie, gemeenten en de netbeheerder hun krachten. Het doel hiervan is om projectontwikkelaars te overtuigen om bij zowel lopende als nieuwe projecten te kiezen voor een duurzaam alternatief voor aardgas.

In 2015 werden in het Klimaatakkoord van Parijs internationale afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Het verwarmen van woningen met aardgas zorgt op dit moment nog voor 30% van de landelijke CO2 -uitstoot. Door onder andere de CO2 -uitstoot fors te verminderen, zal Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Ondertekening Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt echter nog maanden voordat deze wetswijziging in werking treedt. Om aardgasvrije nieuwbouw nu al te stimuleren, ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee samen met nog 30 gemeenten en Stedin op 13 maart het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw.

Diederik Samsom, voorzitter sectortafel Gebouwde Omgeving, leidde deze ondertekeningsbijeenkomst en gaf aan: "Duurzaamheid moeten we niet alleen in woord belijden. De gemeenten die hier bijeen zijn, zetten concrete stappen, wat ook hard nodig is".

Wethouder Arend-Jan der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, sluit zich hierbij aan: "De gemeente Goeree-Overflakkee werkt hard aan een duurzame toekomst en richt zich daarbij onder andere op de verduurzaming van gebouwen, afval, schone mobiliteit en klimaatadaptatie. Aardgasvrij zal ook voor Goeree-Overflakkee de toekomst zijn, niet alleen vanuit de duurzaamheidsgedachte, maar ook door prijsstijgingen. Fossiele brandstoffen zoals aardgas zullen in mijn optiek dan ook sneller verdwijnen dan verwacht. Door de ondertekening van dit convenant geven we een duidelijk signaal af."

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website via www.goeree-overflakkee.nl/aardgasvrij. Ook kunt u contact opnemen met Simon van de Beek, beleidsadviseur Duurzaamheid en Innovatie, bereikbaar via het e-mailadres s.vandebeek@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.