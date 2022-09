Op woensdagavond heerlijk uit eten op de Beroepscampus

Vanaf woensdag 21 september 2022 is het leerlingenrestaurant op de Beroepscampus weer (bijna) iedere woensdagavond geopend. De inloop voor het diner is vanaf 17:00 uur. Om 17:30 uur serveren de leerlingen het voorgerecht. Voor een heerlijk diner betalen de gasten € 16,50 (exclusief drankjes).

Om zeker te zijn van een tafel is het absoluut noodzakelijk te reserveren. Dit kan door een e-mail te sturen aan restaurant@rgomiddelharnis.nl. In de weken rond kerst wordt een speciaal kerstmenu geserveerd. Op 19 oktober, 16 en 23 november en in de schoolvakanties is het restaurant gesloten.

De praktijk van het vak

In het restaurant leren de leerlingen van Horeca, Bakkerij en Recreatie de praktijk van het vak. Dat betekent dat de gasten op woensdagavond op een professionele manier worden ontvangen en vervolgens een heerlijk diner geserveerd krijgen. Gastheerschap is naast het leren bereiden van de gerechten een belangrijk aspect van de opleiding.

In het afgelopen schooljaar hebben de HBR-docenten aan alle 17 leerlingen van dit mooie beroepsprofiel een diploma mogen uitreiken. Voor het schooljaar 2022-2023 worden 23 vierdejaars leerlingen klaargestoomd voor hun HBR-diploma.