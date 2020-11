Opbrengst van het Pietenhuis in 2019

Op diverse data in november 2019 hebben de dames van Ladies' Circle GO weer heel veel blije pietjes mogen ontvangen. Na Sinterklaas eerder te hebben ontvangen in het Diekhuus, waren nu Brasserie Dok16 en de speeltuin De Blije Wei in Middelharnis omgetoverd tot Pietenhuis.

De kleine Pietjes konden pepernoten bakken, knutselen en een heus pietenparcours afleggen in de geweldige speeltuin de Blije Wei. Zelfs Sinterklaas had tijd gevonden om aanwezig te zijn om met de kindjes op de foto te gaan.

Het kinderfestijn heeft ervoor gezorgd dat de Ladies een bedrag van €1.000,- konden schenken aan de Blije Wei/kinderboerderij. Door de Corona-maatregelen zijn de Brasserie Dok16 en de Blije Wei al sinds half maart gesloten. Maar de Ladies hebben deze cheque nu met gepaste afstand kunnen overhandigen.

In 2020 kan het pietenhuis helaas haar deuren niet openen. Graag zien ze dat er in 2021 weer blije kinderpietjes in het Pietenhuis komen spelen, dansen, knutselen en zingen.

De Blije Wei/kinderboerderij is een stichting die volledig afhankelijk is van donaties. Zij kan in deze moeilijke tijd wel wat financiële ondersteuning gebruiken. Voor meer informatie, kijk op: www.blijewei.nl