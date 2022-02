Opbrengsten toerisme geven impuls aan Goeree-Overflakkee

Op donderdag 24 februari 2022 ondertekenden wethouder Peter Feller en voorzitter van de VEERO Marcel Breeman het convenant toeristische impuls 2022-2024. In deze regeling staan afspraken over de € 200.000,- die de gemeenteraad jaarlijks vanuit de toeristenbelasting heeft vrijgemaakt voor de versterking van de toeristische voorzieningen op het eiland. De ondertekening vond plaats bij het RTM-museum in Ouddorp en dat was geen toeval. Het museum ontving eerder € 140.000,- uit de toeristische impuls (hierna: het budget) en gaat met dit geld binnenkort uitbreiden.

Impuls

Met zo’n 2,6 miljoen overnachtingen per jaar is de toeristische sector belangrijk voor de economie van Goeree-Overflakkee. “Toerisme is niet alleen van belang voor ondernemers, het draagt ook bij aan de werkgelegenheid én het geeft een impuls aan de voorzieningen op het eiland”, aldus wethouder Peter Feller. “De afspraken in dit convenant sluiten hier prachtig bij aan. Met de projecten die hiermee gerealiseerd kunnen worden, versterken we de voorzieningen op het eiland. Daar profiteren niet alleen de toeristen van, het is ook van meerwaarde voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee.”

Projecten

Vanaf 2016 is er met het budget bijgedragen aan de realisatie van diverse projecten op Goeree-Overflakkee. Denk aan de Pumptrackbaan in Ouddorp, de speeltuin bij strandtent Brouw, de realisatie van de Houten Kaap inclusief een openluchtbioscoop, diverse informatietafels en de speelboot bij natuurspeelplaats de Buutenplaets bij de Galathese haven.

Ook voorzitter van de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen (VEERO) Marcel Breeman is blij met het vastgestelde convenant: “Dit – bij mijn weten unieke – convenant is een gevolg van de goede samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee. Projecten kunnen hierdoor snel en laagdrempelig worden gerealiseerd.”

Convenant

Partijen kunnen een beroep doen op het budget en moeten daarbij voldoen aan een aantal voorwaarden. Het project moet een vernieuwend, duurzaam en structureel karakter hebben. Het moet daarnaast niet alleen van meerwaarde zijn voor toeristen, maar ook nadrukkelijk voor de inwoners. Ook moet er sprake zijn van cofinanciering, dat betekent dat de aanvragers minimaal 50% van de kosten zelf financieren.