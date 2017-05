Open dag bij de KNRM stations Ouddorp en Stellendam

Op zaterdag 6 mei 2017 zal op de reddingstations van de KNRM Ouddorp en Stellendam weer de jaarlijkse reddingbootdag worden gehouden (in de haven van Ouddorp en de buitenhaven in Stellendam). Iedereen is welkom op de stations om een kijkje te komen nemen. (Nieuwe) donateurs (met kinderen) kunnen in Stellendam zelfs meevaren met de reddingboot de "Antoinette" vanaf 10:00 tot 16:00 uur.

Op het station Ouddorp kan dit met de snelle rib van de KNRM tijdens dezelfde tijden. Kom langs op beide stations, dan kunt op beide type boten meevaren en het station bekijken onder genot van een hapje en een drankje. Bovendien zijn er diverse KNRM artikelen te koop, waarmee u het KNRM werk steunt. De KNRM is een organisatie die geheel zelfstandig werkt, zonder enige subsidie en dus afhankelijk is van donateurs. De redders zijn professionele vrijwilligers die dag en nacht paraat zijn bij calamiteiten op zee. Tweeten

