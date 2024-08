Open dag bij Inloophuis De Boei

Inloophuis De Boei in Ouddorp organiseert op zaterdag 7 september 2024 een open dag. Het inloophuis is er twee keer per maand in De Overkant met activiteiten voor mensen die met kanker te maken hebben of hebben gehad, als patiënt, mantelzorger of nabestaande.

Elke eerste en derde dinsdag van de maand is er een inloopdag. De activiteiten zijn afwisselend amuserend en informatief, variërend van bloemschikken, mandalatekenen en karaoke tot een lezing of coaching. Er zijn gastvrouwen en gastheren voor een gezellig praatje of een luisterend oor. Gasten zijn welkom in alle fases van het ziekteproces, inclusief familieleden en nabestaanden. De kracht van de vrijwilligers is dat zij iedereen met medeleven tegemoet treden.

Pizzawagen

Tijdens de open dag is iedereen van harte welkom om de sfeer van het inloophuis te proeven. Er zijn een pubquiz, een pizzawagen en optredens van een barbershopkoor. Ook kunnen bezoekers kennismaken met de organisatie en de vrijwilligers. De open dag vindt plaats op zaterdag 7 september van 10:00 tot 16:00 uur in De Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom, maar de organisatie vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden via info@deboeigo.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel