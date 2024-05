Open dag bij Vluchtelingenwerk Goeree-Overflakkee

Vluchtelingenwerk Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk organiseert 4 juli 2024 een open dag. Zodra een vluchteling een verblijfsstatus krijgt, wordt hij voor huisvesting gekoppeld aan een gemeente in Nederland. Vanaf de aankomst in de gemeente wordt de vluchteling begeleid door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.

Ook op Goeree-Overflakkee, in Sommelsdijk, is een afdeling van Vluchtelingenwerk. De vrijwillige maatschappelijk begeleiders helpen de statushouders met alle praktische regelzaken. De nieuwe inwoner wordt ook geholpen bij het vinden van de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving. Er is veel aandacht voor het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de statushouder, zodat die sneller zelfstandig kan werken aan een nieuwe toekomst.

Nazife woont twee jaar in Nederland, waarvan anderhalf jaar op Goeree-Overflakkee. Ze is naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging, twee jaar nadat haar man naar Nederland was gevlucht.

Na een verblijf in een gastgezin en in een asielzoekerscentrum, kwam het gezin van Nazife anderhalf jaar geleden in een klein dorp op Goeree-Overflakkee terecht. Ze ging werken als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en begeleidt er nu andere statushouders. Vluchtelingenwerk zoekt nog meer vrijwilligers voor het begeleiden van statushouders. Op 4 juli wordt een open dag georganiseerd, waarbij iedereen die benieuwd is naar wat Vluchtelingenwerk doet, een kijkje kan komen nemen.



Door Internetredactie Omroep Archipel