Open Monumentendag 2022 op Goeree-Overflakkee

Op zaterdag 10 september 2022 sluit Goeree-Overflakkee weer aan bij de landelijke Open Monumentendag. Een kans voor inwoners en bezoekers om prachtige monumenten in de gemeente gratis te bezoeken. Er is veel moois te ontdekken.

Monumenten vertellen verhalen over het verleden

De vele molens, boerderijen, kerken en andere historische gebouwen houden de geschiedenis van Goeree-Overflakkee actueel. Deze plaatsen vertellen verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. “Ik vind het daarom belangrijk dat deze verhalen behouden blijven voor toekomstige generaties”, aldus wethouder monumentenbeleid Daan Markwat. “Deze Open Monumentendag is een mooi én belangrijk moment voor jong en oud om het culturele erfgoed in onze gemeente te beleven.”

“Laat je verrassen”

Ook wethouder kunst en cultuur Jaap Willem Eijkenduijn roept inwoners en bezoekers op om zaterdag de monumenten op Goeree-Overflakkee te bezoeken. “Je kunt plaatsen en gebouwen bekijken waar je normaal misschien helemaal niet komt. Dat maakt Open Monumentendag ook zo bijzonder. Daarbij vraag ik in het bijzonder aandacht voor de rijke kunst en cultuur op ons eiland. Er is zoveel te ontdekken, laat je verrassen!”

Overzicht deelnemende monumenten Goeree-Overflakkee

Hieronder staan de monumenten vermeld die (voor zover bij de gemeente bekend) zaterdag open zijn. Kijk voor de openingstijden en voor meer informatie op de landelijke website www.openmonumentendag.nl. Op deze site staan ook alle deelnemende monumenten in Nederland vermeld.



Achthuizen De Ouwe Stee, Schaapsweg 25

Rooms-Katholieke kerk, Kerkstraat 1

Molen “Windlust”, Achthuizensedijk 53



Den Bommel Molen “De Bommelaer”, Molendijk 33



Dirksland Hervormde kerk, Ring 2

Molen “De Eendracht”, Vroonweg 11



Goedereede Molen “De Windvang”, Goereeseweg 5

Hervormde kerk, Kerkpad 3



Herkingen Molen “De Dankbaarheid”, Molendijk 69



Melissant Hervormde kerk, Julianaweg 2

Rooms-Katholieke Jozefkapel, Provincialeweg 6a



Middelharnis Hervormde kerk, Ring 15

Menheerse Werf, Spuistraat 1 - 3



Nieuwe-Tonge Hervormde kerk, Kerkring 29

Molen “D’Oranjeboom”, Molendijk 91



Ooltgensplaat Hervormde kerk, Voorstraat 52

Oude Raadhuis, Kaai 2

Het Weeghuisje, Kaai 1



Ouddorp Kasteelberg Spreeuwenstein, Steenweg

Hervormde kerk, Weststraat 2

RTM-museum, G.C. Schellingerweg 2

Molen “De Zwaan”, Dorpsweg 35

Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3



Oude-Tonge Oude begraafplaats Emmastraat

Hervormde kerk, Kerkring 1

Molen “De Korenbloem”, Molendijk 101



Sommelsdijk Hofstede Lust en Last, Kokseweg 6

Hervormde kerk, Marktveld 13

Molen “De Korenbloem”, Westdijk 1

Streekmuseum, Kerkstraat 4 - 12



Stad aan ’t Haringvliet Molen “De Korenaer”, Molendijk 79



Stellendam Hervormde kerk, Bosschieterstraat 4

Molen “Korenlust”, Molenkade 3

Haringvlietsluizen, Haringvlietplein 2