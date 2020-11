Openbaar toilet in Middelharnis open voor winkelend publiek

Gaat u wel eens winkelen op D'n Diek in Middelharnis? Dan kunt u vanaf nu gebruik maken van het openbare toilet in Het Diekhuus aan het Beneden Zandpad. Het toilet is doordeweeks open van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Er bleek onder het winkelend publiek behoefte te zijn aan sanitaire mogelijkheden. Normaal gesproken kan men bij horeca of de bibliotheek naar het toilet, maar deze zijn nu vanwege de coronamaatregelen gesloten. De gemeente Goeree-Overflakkee wil graag aan deze behoefte voldoen door deze oplossing te bieden.

Goede hygiëne is - zeker in deze tijden - erg belangrijk. Daarom is er altijd iemand aanwezig om de hygiëne te waarborgen en de toiletten schoon te maken.