Opening coronahuisartsenpost in Dirksland

Goede en veilige zorg voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus is belangrijk. Net als veilige zorg voor patiënten met andere klachten. Daarom openen Huisartsenpost ’t Hellegat en Het Van Weel Bethesda ziekenhuis woensdag 1 april 2020 een speciale "coronahuisartsenpost". Deze is geopend in een aparte unit tegenover de ingang van het spoedplein.

Onderzoek

De huisartsen onderzoeken daar patiënten die mogelijk besmet zijn met corona. Als het nodig is, kan de patiënt vanuit deze post direct naar het ziekenhuis. Er kan zelfs een specialist uit het ziekenhuis meekijken op de coronapost bij twijfel of een opname noodzakelijk is. Patiënten met klachten moeten overdag eerst contact opnemen met de eigen huisarts. Of tijdens avonden, nachten en weekenden met de huisartsenpost. Die maken als dat nodig is een afspraak voor de patiënt bij de "coronahuisartsenpost".

Op de "coronahuisartsenpost" wordt niet getest op corona. Patiënten worden op deze post onderzocht, behandeld en indien nodig doorverwezen naar het ziekenhuis. Daarom is bewust gekozen voor een locatie dichtbij het ziekenhuis.

De patiënten met andere klachten dan corona worden tijdens avonden, nachten en weekenden worden beoordeeld in de reeds bestaande locatie van de huisartsenpost in het ziekenhuis.

Locatie

De "coronahuisartsenpost" is gevestigd bij Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, aan de achterkant bij het spoedplein. Op het terrein van het ziekenhuis is bewegwijzering aanwezig.

Voordelen

Door patiënten die misschien corona hebben te onderzoeken op één plek, blijven de gewone huisartsenpraktijken vrij van corona. Patiënten met andere klachten kunnen er dan nog steeds terecht. Het risico op besmetting van patiënten en medewerkers vermindert door deze oplossing. Ook is zo minder beschermende kleding nodig, waarvan er nu tekorten zijn.