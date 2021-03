Opening Glasvezel Informatiepunt Oude-Tonge

Vrijdag 5 maart 2021 is het Glasvezel Informatiepunt Oude-Tonge officieel geopend door Tea Both - Verhoeven, wethouder Goeree-Overflakkee en Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Netwerk.

“In deze tijd is het een noodzakelijkheid om een goede en snelle verbinding te hebben. Juist nu zie je hoe belangrijk de goede verbinding is voor de sociale contacten: opa’s en oma’s die hun kleinkinderen kunnen zien via Teams, Zoom of FaceTime, contact met collega’s via de laptop of jongeren die veel online studeren. Dit wordt in de toekomst ook steeds belangrijker; het is een groter deel van ons leven geworden.” aldus wethouder Both - Verhoeven.

Glasvezel Informatiepunt

Met de versoepeling van de coronamaatregelen mogen winkels weer deels open. Hierdoor kan ook het Glasvezel Informatiepunt aan de Dabbestraat 11 in Oude-Tonge open op afspraak. Hulp nodig bij het maken van een keuze voor een telecomaanbieder, abonnement of een andere vraag over glasvezel? De adviseur staat voor u klaar.

De openingstijden zijn:

Woensdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur. Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur. Een afspraak maken is verplicht en kan via deltafibernetwerk.nl/adviesgesprek of 06-38 61 28 94. Uiteraard houden ze zich hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

Inwoners zijn persoonlijk geïnformeerd

Begin januari is de glasvezelcampagne in Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Ooltgensplaat gestart. Als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 7 april 2021 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel in Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Ooltgensplaat.

De inwoners die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting zijn persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief. Op de website gavoorglasvezel.nl kan men een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod.