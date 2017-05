Opening zitbeleefpunt Den Bommel: U bevindt zich hier

De dorpsraad van Den Bommel/Zuidzijde opent vrijdag 2 juni 2017 samen met het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de voorzitter van de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee het zitbeleefpunt 'U BEVINDT ZICH HIER'. Locatie van de feestelijke happening is Haven Den Bommel op de plek van het oude weeghuisje.

Zitbeleefpunt én kunstwerk

Het zitbeleefpunt is een kunstwerk, ontworpen en geproduceerd door de kunstenaar Milou van Ham samen met architect Laura Weeber. Zij wonnen eind 2015 de prijsvraag uitgeschreven door het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Hierin werden kunstenaars opgeroepen een ontwerp te maken van een familie van zitbeleefpunten. Bij de kunstwerken kun je even op verhaal komen en wat eten of drinken. Even mijmeren over de omgeving en de geschiedenis van dit punt. Dat is de bedoeling van de zitblokken langs het Haringvliet. De zestien zitblokken met letters "U BEVINDT ZICH HIER" zijn van beton en steeds, afhankelijk van de locatie, in een andere formatie geplaatst. Ze vormen een lange bank, een picknickplek, maar bijvoorbeeld ook een tribune. In alle gevallen staat er een roodbruine windvaan op, die niet alleen de windrichting aangeeft, maar ook aanwijzingen geeft over het verhaal van de plek. Deze kunstwerken zijn mede gefinancierd door de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Land, water en tijd verbonden

Land, water en tijd verbinden. Dat is de bedoeling van deze kunstwerken. Vier plekken werden geselecteerd samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee. Knooppunten, waar land en water elkaar raken in het recreatieve netwerk Haringvliet; Stellendam (bij Expostrand), Middelharnis, Den Bommel en het Hellegat (bij strand de Banaan). Streekarchivaris Jan Both verzorgde de verhalen, die de inspiratie vormden voor de kunstenaars. Op een label aan één van de blokken vindt u het verhaal van de plek met een QR code, die verwijst naar de website erfgoedlijnGO.nl. Hier vindt u meer verhalen en informatie over andere erfgoedlijnprojecten. Op 13 juni 2017 verschijnt de volgende erfgoedkrant op het eiland.

Den Bommel

De dorpsraad van Den Bommel wilde graag een verwijzing in het kunstwerk naar het oude weeghuisje dat op deze plek heeft gestaan en waar de zogenaamde kaaimannen uit het dorp bijeen kwamen om praatjes te maken. Jaap van den Boogert heeft voor de dorpsraad de bijbehorende slagboom opgeknapt.

Programma Den Bommel op 2 juni 2017

15:15 - 15:30 uur Aanloop van bezoekers

15:30 - 16:45 uur Schippersliederen zingen met het St. Adolfskoor en accordeonist

15:45 - 16:00 uur Kunstenaars Milou van Ham en Laura Weeber vertellen over het kunstwerk "U bevindt zich hier" in Den Bommel.

16:00 - 16:30 uur Officiële in gebruik name van het zitbeleefpunt door Jan de Geus, bestuurssecretaris van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (opdrachtgever en initiatiefnemer vanuit Zicht op Haringvliet) en wethouder Gerrit de Jong als voorzitter erfgoedtafel Goeree-Overflakkee

16:30 - 17:00 uur Vlogs in beeld van de andere kunstwerken van Stellendam en Hellegat

17:00 - 17:30 uur Nog een keer zingen door en met het koor ter afsluiting

Kinderen kunnen tatoeages plakken, die zijn ontworpen door de kunstenaars.