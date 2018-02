Opgeven lokaal goed doel voor Wecycle-inzamelactie Goeree-Overflakkee

Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee die binnenkort afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij hun milieustraat, kunnen daarmee een lokaal goed doel ondersteunen. Vanaf Koningsdag doet de gemeente mee met de Wecycle-inzamelactie, waarmee een lokaal goed doel kans maakt op een sponsorcheque van 1.000 euro. De gemeente moet vóór 14 april 2018 de keuze voor het lokale goede doel doorgeven. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Elke partnergemeente van Wecycle kan tot 14 april zelf een lokaal goed doel kiezen dat kans maakt op een sponsorcheque. Indien de gemeente geen keuze maakt, is de lokale Oranjevereniging het goede doel. In meerdere gemeenten doen inwoners suggesties aan hun gemeente voor het goede doel of vraagt de gemeente aan inwoners om suggesties.

Punten scoren op milieustraat

De inzamelactie loopt vanaf de dag na Koningsdag tot en met 31 augustus 2018. Wie in die periode op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, gaat ter plekke met de mobiele telefoon naar de Wecycle-actiesite. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de milieustraat is en scoort hij een punt. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen een Wecycle-sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Meer inzamelen

De inzamelactie in de gemeente is gericht op het inleveren van vooral afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen op de milieustraat. Deze producten worden nog vaak vergeten bij het bezoek aan de milieustraat of weggegooid.