Ophaalbeleid oud papier tijdens coronacrisis slecht ontvangen

Bewoners van Goeree-Overflakkee kregen in maart 2020 te horen dat het oud papier niet meer zou worden opgehaald. Op zich geen ramp zou je denken, je spaart het oud papier gewoon wat langer op totdat het weer wordt opgehaald. En dat moest ook wel want wegbrengen bij de milieustraat mocht niet van de gemeente. Begin april gaf de gemeente aan dat het oud papier weer zou worden opgehaald. Maar al het oude papier?

Van zeecontainer naar kliko

Sinds de gemeente in 2017 heeft besloten dat er geen oud papier meer mag worden ingezameld door verenigingen (in grote zeecontainers op eigen terrein) ben je als bewoner verplicht de blauwe container te vullen met oud papier (of het oud papier weg te brengen naar de milieustraat). Een keer in de maand worden de blauwe kliko’s geleegd door Renewi (voorheen in samenwerking met vrijwilligers van de eerdergenoemde verenigingen). Maar is je blauwe container vol dan heb je pech. Want dozen naast de container plaatsen is niet toegestaan. Officieel dan, want in de praktijk werd het meestal gewoon meegenomen door de vrijwilligers. Want hoe meer oud papier er wordt opgehaald des te hoger is de opbrengst voor de verenigingen.

Te veel oud papier is voor jezelf

Door het coronavirus mogen de vrijwilligers niet meer meewerken aan het ophalen en doet Renewi de klus alleen. De Renewi medewerkers volgen strikt de regels en laten nu alle dozen naast de containers staan. En daar wringt het bij menig inwoner van Goeree-Overflakkee. Want dat is juist nu niet handig. Men moest al langer wachten, met als gevolg dat er veel oud papier staat opgestapeld in schuurtjes. De gemeente geeft aan dat Renewi inderdaad de regel volgt en die is altijd geweest dat er geen afval naast de container mag worden aangeboden. Volgens een woordvoerder van de gemeente deden vrijwilligers van verenigingen dat in het verleden wel omdat ze qua planning ruimer in hun tijd zaten. Renewi zou volgens de gemeente het papier het niet mee kunnen nemen omdat dit een grote belasting zou zijn voor de capaciteit van het voertuig en de inzet van het personeel.

Geen extra ophaalronde

Er wordt geen extra ronde gereden. Voor een ieder die niet langer zijn oud papier wil of kan opstapelen heeft de gemeente het advies om naar de milieustraat te rijden (wel even van tevoren bellen voor een afspraak). En dat is een bijzonder advies want doordat de blauwe container in het leven is geroepen zou het aantal vervoersbewegingen op het eiland verminderd moeten zijn. De vrachtwagen zou efficiënter werken en veel meer oud papier in één route meenemen, aldus de woordvoerder.