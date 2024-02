Opknapbeurt De Gooye bijna voltooid

De renovatie van sportcomplex De Gooye in Dirksland is bijna voltooid. De receptie en de gedateerde bar zijn gemoderniseerd en er is een nieuw luchtbehandelingssysteem aangelegd.

Een deel van de benodigde gelden voor de opknapbeurt kwam van de inmiddels opgeheven stichting Sportcomplex De Gooye, dat is opgegaan in de SRGO, stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee. Daar was nog een bedrag van ongeveer 9000 euro van overgebleven bij de liquidatie van de stichting. Ook de gemeente, de Dorpsraad en Stichting Jannetje Gorissen hebben een bijdrage geleverd.

Bron: Eilanden Nieuws



Door Internetredactie Omroep Archipel