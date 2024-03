Opknapbeurt voor Raadhuis Middelharnis

Gemeente Goeree-Overflakkee knapt het Oude Raadhuis in Middelharnis op. In maart 2024 verdween het monumentale pand in de steigers. Het is de bedoeling dat het gebouw er voor de zomervakantie weer piekfijn uitziet.

Het werk gebeurt aan de buitenkant van het Rijksmonument aan de Raadhuisstraat. Bouwbedrijf Boogert voert de werkzaamheden uit. Dit bouwbedrijf is een erkend restauratiebedrijf voor monumenten. De bouwspecialisten maken onder andere het natuursteen schoon, restaureren de houten dakconstructie en vervangen beschadigde dakpannen. Daarnaast gaan schilders aan het werk. Het pand krijgt zijn oorspronkelijke kleur terug. Ook is er aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt het glas vervangen door isolerend monumentenglas.

Het Raadhuis van Middelharnis is in 1639 ontworpen in Hollands Classicistische Stijl door Arent van 's Gravesande. Op het gebouw staan drie beelden van Pieter 't Hooft die gerechtigheid, liefdadigheid en voorzichtigheid symboliseren. Naast de deur hangt normaal gesproken een walvisrib afkomstig van de walvis die door vissers werd gevangen. Deze walvisrib komt na de restauratie terug.



Door Internetredactie Omroep Archipel