Oplichters actief met nep-rusthuis in Den Bommel

In Den Bommel is bij veel ouderen een folder bezorgd over een zogenaamd nieuw rusthuis "’t Rusthuys Ydobon". De folder ziet er betrouwbaar uit, maar het rusthuis bestaat niet.

In de folder wordt benadrukt dat er "maar weinig plek beschikbaar is" en dat je de informatie "met niemand mag delen". Vervolgens wordt er gevraagd om online persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden daarna gebruikt om ouderen op te lichten.

Wat te doen?

Ontvangt u deze folder? Vul geen gegevens in en deel de folder met anderen om te waarschuwen.

Heeft u uw gegevens al ingevuld? Doe dan direct aangifte bij de politie.



Door Internetredactie Omroep Archipel