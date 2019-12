Opnamen voor film De Slag om de Schelde in Goedereede

In de loop van december 2019 worden voorbereidingen getroffen voor de opnamen van een nieuwe speelfilm De Slag om de Schelde. De Slag om de Schelde is een bioscoopfilm van regisseur Matthijs van Heijningen jr. die zich afspeelt in de context van de (vergeten) slag om Walcheren. De film wordt in het najaar en de winter opgenomen in Zuid-Holland, Zeeland, België en Litouwen. De film wordt in november 2020 uitgebracht in de bioscopen.

Voor Zuid-Holland betekent dit dat er filmopnamen gemaakt gaan worden in de gemeente Goeree-Overflakkee, nabij de Kortedijk in Goedereede. De opnamen staan gepland op woensdag 18 december tussen 07:00 en 19:00 uur. Vanaf vrijdag 13 december vinden diverse werkzaamheden plaats die te maken hebben met de opbouw hiervoor. Afbouw van alles vindt plaats op donderdag 19 december.

Ten tijde van de opnamen zal er een afzetting voor verkeer van kracht zijn. Dit betreft de Zuidweg, Kortedijk, Plasdijk en Oud Westerloosedijk in Goedereede. Er wordt een basiskamp gecreëerd op de bietenstortplaatsen aan de Plasdijk. Bij de opnamen wordt gebruik gemaakt van vuurwapens en ander legertuig. Er worden ook enkele schoten gelost. Op 30 januari 2020 staan er opnamen gepland nabij de Kwade Hoek waar geen gebruik gemaakt wordt van vuurwapens en ander legertuig.