Opnieuw Inbraak bij Goed voor Goed

De winkel van Goed voor Goed in Sommelsdijk is maandag 2 september 2024 opnieuw gesloten wegens een inbraak. Dat staat te lezen op de website van de kringloopwinkel. Op 22 augustus was er ook een inbraak. Toen werd er van alles gestolen. De medewerkers van Goed voor Goed waren geschrokken en voelden zich erg boos en verdrietig. De kringloopwinkel is daarom een paar dagen gesloten geweest. De voedseluitgifte van de voedselbank vond toen buiten plaats.

Deze keer is er niets meegenomen. Omdat de impact er toch niet minder om is, is de vestiging in Sommelsdijk vandaag dicht. De andere vestigingen in Stellendam en Oude-Tonge zijn geopend.



Door Internetredactie Omroep Archipel