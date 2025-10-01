Oproep: Getuigen gezocht voor onderzoek naar onveilige plekken

Op 29 augustus 2025 publiceerden wij een bericht over onveilige locaties op Goeree-Overflakkee die door vrouwen werden gemeld. De redactie van Omroep Archipel is nu op zoek naar getuigen van onveilige plekken op het eiland. Heeft u iets gezien, gehoord of meegemaakt dat kan bijdragen aan ons onderzoek? Wij nodigen u uit om uw ervaring met ons te delen.

Uw getuigenis kan waardevolle context bieden en helpen om een beter inzicht te krijgen in de veiligheid van bepaalde plekken op Goeree-Overflakkee.

Wat wij zoeken:

Informatie over locaties die als onveilig worden ervaren: wat is er gebeurd op deze plekken? Is het een locatie die wordt genoemd in het onderzoek van Pointer/het AD?

Getuigen die relevante waarnemingen hebben gedaan die aantonen dat bepaalde locaties onveilig kunnen zijn.

Eventuele foto’s of ander bewijs dat de situatie verduidelijkt.

Hoe kunt u zich melden?

Als u beschikt over relevante informatie, kunt u contact opnemen met de redactie via e-mail (redactie@omroeparchipel.nl), telefonisch (0187-682630) of via WhatsApp (0187-609512). Uw getuigenis wordt vertrouwelijk behandeld en we zullen zorgvuldig omgaan met de informatie die u deelt. We nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.

Door Internetredactie Omroep Archipel