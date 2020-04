Oproep kringloopwinkels Goeree-Overflakkee

Het is weer tijd voor de voorjaarsschoonmaak en alles weer eens flink op te ruimen in huis. Normaal gesproken worden overtollige meubels en huisraad, die nog goed te gebruiken zijn, naar kringloopwinkels gebracht. Door het coronavirus zijn de winkels gesloten.

De oproep van de kringloopwinkels is om geen goederen voor de deur van de winkels zetten. Het verzoek is om de spullen, zolang de crisis duurt, in uw woning of schuur op te slaan. Na de crisis kunt u de spullen dan weer bij hun inleveren of kunnen ze die eventueel bij u komen ophalen. Dan blijven deze spullen beschikbaar voor de verkoop ten bate van de goede doelen.