Oproep voor veiligheid op Ouddorpse stranden na druk weekend

In het weekend van zaterdag 20 op zondag 21 mei 2023 waren de Lifeguards van de Ouddorpse Reddingsbrigade druk in de weer om kite- en windsurfers te helpen die in de problemen waren geraakt. Ongeveer 20 hulpverleningen vonden plaats in de omgeving van de Brouwersdam en ter hoogte van zandplaat de Ooster.

De hulpverleningen waren nodig om verschillende redenen, waaronder materiaalpech, waardoor de surfers niet meer veilig naar de kust konden terugkeren. De Lifeguards stonden paraat en hebben de surfers succesvol geholpen, maar hen viel ook iets op.

Het viel de Lifeguards op dat sommige surfers zich niet altijd hielden aan de aangewezen extreme sportgebieden. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken, vooral wanneer surfers zich in zwemgebieden bevinden. Daarom doen ze een verzoek aan alle kite- en windsurfers om hierop te letten. Aan het begin van elke strandopgang bevindt zich een bord waarop duidelijk wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan op het strand.

Door de aangewezen gebieden te respecteren kan iedereen veilig genieten van zee en strand.