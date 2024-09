Opstartdagen bij de RGO Middelharnis

Op 2 september 2024 zijn de scholen op het eiland weer begonnen, waaronder RGO Middelharnis. In de eerste dagen van het nieuwe schooljaar neemt de RGO de tijd om rustig met elkaar op te starten. Wilma van Donk, directeur RGO College, vertelt: "Het is voor leerlingen belangrijk om het schooljaar goed te beginnen. Daarom starten alle klassen van RGO College met een opstartdag. Deze dag staat in het teken van sociaal welbevinden, groepsbinding en schoolstructuur. Ook worden de schoolregels besproken."

Tijdens deze opstartdag maken de leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar door middel van sport en spel. Elk leerjaar kiest zijn eigen invulling. Zo waren er leerlingen die gingen kanoën, handboogschieten, suppen of een sportprogramma volgden op de nabijgelegen sportvelden. Andere klassen gingen lunchen of kozen ervoor een foodtruck naar de locatie te laten komen. De docenten organiseren elk jaar een wisselend programma voor variatie.

"Het is belangrijk de tijd te nemen om leerlingen en docenten goed te laten starten," zegt Adrie Krielaart, directeur RGO Beroepscampus. Ook in het vmbo werkt men met een wisselend programma per leerjaar. Waar in leerjaar 1 en 2 de groepsvorming centraal staat, starten de leerlingen in leerjaar 3 en 4 na een mentoruur vrij snel met de lesstof. Zij werken dit jaar aan hun eindexamens en er zijn later in het jaar speciale groepsmomenten gepland.



Door Internetredactie Omroep Archipel