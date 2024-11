Opvang asielzoekers in Stellendamse buitenhaven verlengd

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de opvang van asielzoekers in de buitenhaven van Stellendam verlengd tot 15 februari 2026. Met deze verlenging geeft de gemeente gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om te blijven helpen bij de opvang van asielzoekers. Er is nog steeds een grote noodzaak voor opvangplekken, onder meer om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Op dit moment verblijven er 118 asielzoekers op het schip Bo Elise. Dit schip ligt sinds kort in de haven ter vervanging van de MS Esmeralda. Het laatstgenoemde schip heeft onderhoud nodig maar komt daarna niet meer terug in de buitenhaven van Stellendam.

Regionaal opvangplan Rotterdam-Rijnmond

De verlenging van de opvang in Stellendam ligt in lijn met het regionale opvangplan voor Rotterdam-Rijnmond. Dit plan is opgesteld in het kader van de Spreidingswet en kwam tot stand na uitgebreid overleg tussen gemeenten en andere betrokken partijen. Het doel is te komen tot een evenwichtige verdeling van de opvang van asielzoekers over de gemeenten in de regio. In het plan is afgesproken dat Goeree-Overflakkee in totaal 298 opvangplekken voor asielzoekers verzorgt. Met de locaties in Middelharnis en Stellendam voldoet de gemeente aan deze afspraak.

Gesprek met betrokkenen

Op 7 november spraken vertegenwoordigers van de gemeente en het COA met een klankbordgroep van betrokken partijen bij de buitenhaven van Stellendam. De opvangperiode van 1 januari 2024 tot heden werd geëvalueerd. De opvang verloopt in het algemeen goed en rustig. Wel vroegen leden van de klankbordgroep aandacht voor de verkeersveiligheid rondom het opvangschip, met name als het donker is. Gemeente en COA pakken dit aandachtspunt op, onder meer door te bevorderen dat bewoners van het schip goed verlicht op pad gaan.

Flexibele aanpak in afwachting van duidelijkheid beleid

Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de toekomst van de landelijke Spreidingswet. Eerder gaf het Kabinet aan de wet af te willen schaffen. Op dit moment is de wet van kracht. Zolang er geen duidelijkheid is, blijft de gemeente Goeree-Overflakkee een flexibele invulling geven aan de opvang van asielzoekers op cruiseschepen. Als het COA na februari 2026 opnieuw vraagt om verlenging, zal de gemeente dit zorgvuldig afwegen op basis van de dan geldende regels en afspraken.



Door Internetredactie Omroep Archipel