Orange the World kleurt Goeree-Overflakkee oranje

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opende maandag 25 november 2024 Orange The World op Goeree-Overflakkee door het hijsen van een vlag. Orange the World is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De 16 dagen ertussen vinden er, ook op Goeree-Overflakkee allerlei activiteiten plaats, als een tentoonstelling en weerbaarheidstrainingen die hier worden georganiseerd door de Soroptimistenclub Goeree-Overflakkee.

Na het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis, was er een lampionnenoptocht naar het Diekhuus. Daar werden een tentoonstelling en een boekje gepresenteerd met foto's van sterke vrouwen, gefotografeerd door De Rarekiek en gedichten van De Reizende Dichters. De foto's uit het boekje zijn ook te bezichtigen in het Diekhuus.

Tot en met 10 december, Internationale Mensenrechtendag, blijven de molens van Goeree-Overflakkee en de watertoren van Dirksland oranje verlicht. Als baken van kracht en hoop. Voor meer informatie over de activiteiten voor Orange the World op Goeree-Overflakkee: kijk op de website van de Soroptimisten Club.



Door Internetredactie Omroep Archipel