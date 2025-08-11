VC Intermezzo legt eigen beachvolleybalveld aan

Een klein stukje strand achter recreatiecentrum De Staver. Na jaren zoeken naar een geschikte plek, mocht Volleybalclub Intermezzo daar eindelijk een beachvolleybalveld aanleggen. Het voormalige jeu-de-boulesveld naast Het Prieel is omgetoverd tot een zomerse hotspot. Het spelen gebeurt op blote voeten.

Door Linda van der Klooster

"We zijn bijna tien jaar bezig geweest om ons eigen beachvolleybalveld te realiseren”, vertelt penningmeester Pieter Bal van VC Intermezzo. “Elke keer was het best wel moeilijk om een goede plek daarvoor te vinden. Het Concordiaveld en zelfs bij de Voetbalvereniging, Korfbalvereniging op dat terrein, bij de Van Pallandtpolder. Elke keer werd dat niks.”

Met hulp van vrijwilligers en sponsoren werd het veld door de leden zelf neergelegd. Naast een laag zand en een net is er een buitendouche en staan er picknicktafels.

Zwaarder

Beachvolleybal wordt net even anders gespeeld dan het reguliere volleybal op een harde ondergrond. Niet alleen qua regels, maar ook wat betreft fysieke belasting.

"Het is behoorlijk zwaarder dan gewoon volleybal. Je speelt op zand, met vaak drie tegen drie of vier tegen vier. De puntentelling is ook anders: we spelen tot 21 punten. En hard contact mag alleen als de bal over het net gaat."

Er worden op het veld deze zomer geen trainingen gegeven, maar gaat het om vrij spelen. "Eigenlijk gaat het met instructie overdragen vanzelf. Er zijn genoeg leden die ook bij de NeVoBo meedoen met de zomercompetitie Beachvolleybal. We hebben het elkaar gewoon uitgelegd.”

Het spelen gebeurt in alle leeftijden en niveaus door elkaar, dames en heren. Deze woensdagavond is er zelfs een enthousiast jong jeugdlid aan het spelen.

Herfstvakantie

Het beachvolleybalveld zal niet het hele jaar in gebruik blijven. "Het vermoeden is dat we het seizoen van april tot medio oktober kunnen doortrekken. Misschien tot aan de herfstvakantie. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van het weer. Je kan al met een graad of 13, 14, 15 gewoon lekker buiten spelen. Nu staat iedereen in een korte broek, maar je kan prima een langere broek aantrekken of een shirt met lange mouwen. Dan heb je het alsnog lekker warm."

De dinsdag- en donderdagavond zijn gereserveerd voor leden van Intermezzo. Op andere avonden kunnen ook niet-leden het veld boeken. Alle info staat op de website van volleybalclub Intermezzo.

