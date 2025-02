Oranjevereniging Dirksland: Koningsdag in een modern jasje

Begin februari 2025 was de Oranjevereniging Dirksland te gast in het radioprogramma Op de Hoagte. In een gezellig gesprek gaven Wilbert Mackloet en René Hanenberg, bestuursleden van de vereniging, een kijkje achter de schermen van de jaarlijkse Koningsdagviering in Dirksland. Wat ooit begon als een bescheiden feest ter ere van de koningin, is nu een bruisend evenement dat het dorp jaarlijks in het oranje steekt.

Van Oranje Comité naar Oranjevereniging

De Oranjevereniging in Dirksland heeft een lange geschiedenis, hoewel het formele bestaan pas in 1980 begon. De traditie van het vieren van Koningsdag gaat veel verder terug en begon onder de naam Oranje Comité, waar de plaatselijke elite in hun beste pakken samenkwam voor een toespraak bij het gemeentehuis, gevolgd door een oranje bittertje ter ere van de koningin. Tegenwoordig is de Oranjevereniging voor iedereen in het dorp toegankelijk, van jong tot oud. René en Wilbert benadrukken dat de vereniging zich inzet om de tradities rondom Koningsdag te behouden, dit feest te delen met de gemeenschap en steeds iets nieuws toe te voegen.

Activiteiten: van lampionoptocht tot pubquiz

De Oranjevereniging begint de festiviteiten traditioneel met een lampionoptocht, dit jaar op 28 maart 2025. De optocht is populair bij jong en oud, waarbij de lampionnen tegenwoordig LED-lampjes bevatten voor meer veiligheid. Ondanks de verandering blijft de optocht met draaiorgel door het dorp een gezellige traditie. Na de optocht wordt het dorp verder verlicht met lampjes, wat de sfeer voor Koningsdag versterkt. Wilbert vertelt dat een klein team van vrijwilligers ongeveer 1300 meter lampjes ophangt, van de Voorstraat tot Poldersweegje, en hoopt dat meer mensen zich bij de vrijwilligers aansluiten.

Naast de festiviteiten op Koningsdag organiseert de Oranjevereniging ook andere leuke evenementen ter voorbereiding, zoals een populaire pubquiz op 12 april 2025. René vertelt dat het een oranje-georiënteerde quiz is, geleid door hun 'schooljuffrouw'. Wat het extra leuk maakt, is dat er maar één juist antwoord per vraag is, zonder ruimte voor discussie. De pubquiz wordt georganiseerd in samenwerking met de SVIK, dat altijd bereid is om te helpen. Deze samenwerking draagt bij aan het succes van de Koningsdagviering voor het hele dorp.

Het belang van vrijwilligers

De Oranjevereniging is voor veel van haar activiteiten afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, maar zoals Wilbert en René aangeven, is het steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden. "Vrijwilligers werven is tegenwoordig lastig. Het huidige clubje is al jaren betrokken, maar de tijd dat je makkelijk nieuwe mensen aantrekt is voorbij," zegt Wilbert. Desondanks blijven de vaste vrijwilligers trouw aan de vereniging, omdat het werken voor het dorp en het zorgen voor een mooi feest voldoening geeft.

Toekomst en groei

De Oranjevereniging kijkt met optimisme naar de toekomst. Hoewel de vereniging soms worstelt met de veroudering van haar website en de noodzaak om nieuwe technologieën te omarmen, blijft de vereniging stevig geworteld in de lokale gemeenschap. Wilbert en René hopen dat, door een nieuwe generatie vrijwilligers aan te trekken, de vereniging zijn mooie tradities kan blijven voortzetten en vernieuwen.

Door Internetredactie Omroep Archipel