Oranjevereniging Dirksland zoekt gezellige mensen

Koningsdag 2018 was een groot succes in Dirksland met onder andere een ouderenbingo en een bruisende gezellige markt. Voor het eerst in jaren kwam het zeskamp weer terug, dit was een grote hit. Er werd ruim 1200 euro opgehaald met de Kika kraam.

Het oude bestuur van Oranjevereniging Dirksland zwaait uit. Ze zoeken nog gezellige mensen die het bestuur willen helpen voor volgend jaar. Kijk voor meer informatie op https://www.facebook.com/ovdirksland