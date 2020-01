Oud en Nieuw 2020 op Goeree-Overflakkee

2020 is op Goeree-Overflakkee koud en mistig van start gegaan. Met een gevoelstemperatuur van onder het vriespunt zorgden de traditionele vreugdevuren voor wat warmte op diverse plaatsen. Bij sommige vreugdevuren moesten brandweerlieden ingrijpen en doofden ze het vuur onder toeziend oog van de politie. In Ouddorp veroorzaakte vuurwerk brand op het dak van de Dorpstienden. Een hoogwerker van de brandweer kwam ter plaatse om te assisteren. De schade bleef enigszins beperkt. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Stem op de watertoren van Dirksland De watertoren van Dirksland is een mooi en vertrouwd beeld op Goeree-Overflakkee. Momenteel wordt druk nagedacht over de toekomst van de markante toren bij de entree van het dorp. Speciaal...

Stoffelijk overschot gevonden in haven Middelharnis Op zaterdagmorgen 28 december 2019 zijn verschillende hulpdiensten uitgerukt naar de Westhavendijk in Middelharnis voor een melding persoon te water. Ter plaatse gekomen bleek dat de...

Keurmerk Veilig Ondernemen voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden De bedrijventerreinen én grotere winkelgebieden op Goeree-Overflakkee zijn vanaf december 2019 allemaal in het bezit van het zogeheten Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken....

Dodelijk slachtoffer bij ongeval Achthuizen Bij een ongeluk op de Provincialeweg N498 tussen Achthuizen en de Schaapsweg is vrijdagmorgen 20 december 2019 een 55-jarige automobiliste uit Ooltgensplaat om het leven gekomen. Het...

Twee ongevallen op de N215 Op dinsdag 17 december 2019 is er omstreeks 16:50 uur een ongeval gebeurd op de N215 Langeweg tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge. Het betrof een kopstaart-botsing tussen een bestelbus en...

Ziekenhuis Dirksland ontvangt schenkingen voor vlinderproject Al een tijd had Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de wens om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren voor ouders die hun kindje verloren zijn vanaf een zwangerschapsduur van 16 weken....

Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval Middelharnis In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december 2019 heeft er op de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een 22-jarige...

Drenkeling gered door horloge Op vrijdagagavond 13 december 2019, de avond voor de dag dat KNRM station Ouddorp haar 150-jarig jubileum viert werd er een drenkeling gered in het Grevelingenmeer. Deze drenkeling was...

Inspiratiewanden met videoverbinding op Goeree-Overflakkee Bij A Seal in Stellendam en de Menheerse Werf in Middelharnis zijn Inspiratiewanden geplaatst. Op deze wanden vind je een overzicht van enkele toeristische hoogtepunten op...

PatiĆ«nten bijzonder tevreden over zorg in ziekenhuis Dirksland Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoort in 2019 tot de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland. De Patiëntenfederatie Nederland heeft dit begin december bekendgemaakt. Het...

