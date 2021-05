Oud-leerlingen helpen hun RGO in Middelharnis

Sinds de voorjaarsvakantie kan er weer fysiek les gegeven worden aan alle examenleerlingen. Alle leerlingen moesten wel op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. RGO Middelharnis moest om die reden werken met halve klassen. Er waren veel meer lokalen en leraren nodig om alles in goede banen te leiden.

Gelukkig kon de RGO het Diekhuus huren, zodat daar nu alle havo-5 leerlingen les krijgen. Meer collega's waren nodig, omdat er elke week wel collega's zijn die les moeten geven vanuit huis: vanwege quarantaine van hun kinderen, maar ook als ze zelf klachten hebben en wachten op de uitslag van een test. Docenten geven dan online les vanuit huis, terwijl de helft van de leerlingen thuis is en de andere helft op school in een lokaal zit. In het lokaal is dan een toezichthouder nodig.

Schot in de roos

Het idee oud-leerlingen in te schakelen als ondersteuning bleek een schot in de roos. Na een eerste oproep meldden zich binnen een mum van tijd 16 leerlingen aan en moest de school al een wachtlijst aanleggen voor degenen die dit ook graag wilden doen. Oud-leerlingen die inmiddels studeren, zijn de laatste weken vertrouwde gezichten in de personeelskamer. Elke dag zijn er minimaal twee studenten in school om te helpen. Het werk bevalt hen én de RGO heel goed.

Hulp van oud-leerlingen

Stef, Sofie en Lindsay zaten enkele jaren geleden allemaal nog op de RGO. Inmiddels studeren zij al één of meerdere jaren. Een paar weken geleden zagen zij dat hun oude vertrouwde middelbare school de hulp inriep van oud-studenten. Toen ze de oproep zagen twijfelden ze geen moment en meldden zij zich aan. Niet zo gek, want zij kennen de school en de cultuur op school heel goed. Het is ook bijzonder leuk te horen dat ze stuk voor stuk zoveel goede herinneringen hebben aan de RGO. De studenten helpen onder meer mee in de trajectgroep, surveilleren bij toetsen, houden toezicht bij online lessen op de Koningin Julianaweg én in het Diekhuus en zorgen ervoor dat de leerlingen veilig op afstand van elkaar aan het werk zijn én blijven. Leerlingen reageren ook erg leuk op de aanwezigheid van deze jonge onderwijsassistenten.

Fijn dat we hier van waarde kunnen zijn

Stef vertelt dat hij het erg fijn vindt om terug te komen op zijn school; nu op een andere manier als collega. "Het is fantastisch om deze ondersteuning te bieden. Het kwam voor mij ook goed uit, omdat mijn andere contract niet verlengd kon worden en het is nu best lastig om als student een bijbaantje te vinden. Fijn dat we hier van waarde kunnen zijn."

Daar is het management van de RGO het absoluut mee eens. De school is erg blij met deze enthousiaste studenten. De studenten worden voor diverse manieren van begeleiding ingezet: "Soms beginnen we met toezicht houden als een docent thuis online les geeft. Dan starten we de les op en dan verloopt het meestal wel soepel. We wijzen op afstand houden en ontsmetten. Verder surveilleren we ook bij toetsen of bieden ondersteuning aan de leerlingen in de trajectgroep."

Dit baantje pas perfect in mijn straatje

Ook de leerlingen vinden van de aanwezigheid van de oud-RGO'ers best leuk, vertelt Stef: "Soms blijven leerlingen nog even hangen. Dan geven ze aan dat ze het leuk vinden en ook geïnteresseerd zijn in mijn studie en hoe dat bij mij gaat met online lessen. In één van de mavo-klassen, waar ik aanwezig was bij het vak 'ondernemen', kon ik goed ondersteuning bieden vanwege mijn studie 'organisatiewetenschappen'."

Stef geeft aan het werken in de trajectgroep ook erg fijn te vinden. "Ik merk dat leerlingen snel vertrouwdheid hebben om dingen te delen, misschien juist omdat ik wat dichterbij hen sta qua leeftijd en belevingswereld."

Lindsay heeft in 2017 de havo afgerond en studeert nu aan de docentenopleiding Engels van de HRO. "Dit baantje past perfect in mijn straatje! Zó leuk ook om oude docenten terug te zien en hier een steentje te kunnen bijdragen als hulpdocent. Wat ik bovendien zo mooi vind is dat ik de school nu vanuit een docent perspectief kan bekijken. Ik ben derdejaars en heb al wat scholen kunnen vergelijken dankzij de verschillende stages."

Het is mooi te horen met hoeveel plezier de oud-leerlingen terugkijken op hun middelbare schoolperiode. "Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad", vertelt Lindsay enthousiast. "De RGO is écht anders dan andere scholen in de meest positieve zin. Een lekker creatieve en gezellige school, echt een topschool! Dat zie je gelijk al als je binnenstapt."

Lindsay gaat ook surveilleren in de toetsweek en hoopt in de nabije toekomst Engelse bijles te kunnen geven. "Coronatijd is nu voor studenten ook erg saai en het is zo fijn dat je er even uit kan. En met die zelftesten is het ook gewoon veilig. Ik kijk nu vanaf een heel andere kant naar de RGO en het gevoel van warmte is absoluut gebleven", besluit Lindsay.