Oud papier voorlopig niet opgehaald op Goeree-Overflakkee

Het oud papier wordt voorlopig niet aan huis opgehaald. Dat geldt voor heel Goeree-Overflakkee. De gemeente werkt momenteel aan een alternatief, maar voor de (logistieke) uitwerking is meer tijd nodig. “We snappen dat het vervelend is als volle blauwe containers niet geleegd worden, maar we zetten alles op alles om snel een alternatief te kunnen bieden”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “We vragen aan iedereen om het oud papier nog een paar weken langer te bewaren.” Afvalinzamelaar Renewi besloot half maart 2020 tijdelijk te stoppen met de inzameling van oud papier. Het ophalen van oud papier op zaterdagen en één woensdag wordt normaal gesproken samen met vrijwilligers uitgevoerd. De afvalinzameling in de gemeente Goeree-Overflakkee gaat wel gewoon door, zoals vermeld op de afvalkalender op de website van de gemeente en in de gemeenteapp. Dit betreft het restafval en het gft. De gemeente vraagt de inwoners om de gemeentelijke website en de social media kanalen goed in de gaten te houden. Als er meer bekend is, wordt dat gemeld. Tweeten

