Oud papier wordt weer opgehaald op Goeree-Overflakkee

Vanaf maandag 6 april 2020 wordt het oud papier op Goeree-Overflakkee weer opgehaald. Het oud papier zal – net als anders – één keer per maand worden opgehaald. Normaal gesproken werd het oud papier op de zaterdagen en één woensdag opgehaald door afvalverwerker Renewi, in samenwerking met verenigingen en vrijwilligers. Dit gaat wél veranderen.

Vanaf 6 april wordt het oud papier (tijdelijk) op doordeweekse dagen opgehaald. Verenigingen en vrijwilligers worden gedurende die periode niet betrokken. Dit om de veiligheid van de vrijwilligers, de medewerkers van Renewi en de inwoners van Goeree-Overflakkee te waarborgen. Het oud papier wordt ingezameld door medewerkers van Renewi. Vanuit Renewi wordt toegezien op de veiligheidsmaatregelen.

Overzicht

Raadpleeg de afvalkalender van de gemeente om te zien wanneer uw containers worden geleegd. Vul uw postcode (cijfers en letters zonder spatie) en uw huisnummer in. Als u dan op de entertoets drukt (of het op het pijltje/vergrootglas om verder te gaan klikt), krijgt u het overzicht van de ophaaldata voor het ingevoerde adres te zien. Vragen ten aanzien van de afvalkalender kunt u bij de gemeente indienen via het contactformulier.

TIP: Download de gemeenteapp van de App Store Apple of de Google Play Store. De afvalkalender is daarin opgenomen. De app is te vinden onder de naam Goeree-Overflakkee en herkenbaar aan het logo van de gemeente.

Let op! Voor wijk 26 Dirksland (hier wordt normaal de 3e zaterdag van de maand oud papier opgehaald) wordt één deze dagen de afvalkalender nog aangepast. De eerste ophaaldatum oud papier is voor de inwoners van deze wijk donderdag 23 april. Voor de appgebruikers van deze wijk 26 in Dirksland geldt ook dat ze zich opnieuw moeten aanmelden als ze (de goede) pushberichten willen ontvangen.