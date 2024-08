Oud-politieagent strijdt met kinderboekjes tegen de impact van PTSS

Sheila Bordewijk, een oud-politieagent uit Melissant, leeft dagelijks met de gevolgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Haar hulphond Mowgli is haar steun en toeverlaat, waardoor ze weer in staat is zelfstandig eenvoudige dagelijkse activiteiten te ondernemen, zoals boodschappen doen. Voor mensen met PTSS is dit vaak een enorme uitdaging, omdat triggers onverwachts kunnen opduiken en intense reacties kunnen veroorzaken.

Door Danny Rijkels

Sheila kreeg haar diagnose toen haar zoon nog maar drie jaar oud was. Ze merkte dat kinderen vaak niet begrijpen wat er met hun ouder aan de hand is, en dat ze zich schuldig kunnen voelen over de stress en angst die ze bij hun ouder zien. Sheila benadrukt dat dit een gevaarlijk patroon kan worden dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om dit te doorbreken, schreef Sheila vier kinderboekjes over PTSS en het gezinsleven.

Impact van triggers

Sheila legt uit dat PTSS lastig uit te leggen is, zelfs voor degenen die ermee leven. "Als je aan mij vraagt, wat is PTSS? Ja, jeetje, heb je twee dagen," vertelt ze. "Behalve de triggers kan ik je niet goed uitleggen wat het is. Zoals, je moet niet ineens je hand op m'n schouder leggen, want daar word ik echt niet blij van." Dit maakt het extra moeilijk voor kinderen om te begrijpen wat hun ouder doormaakt. Sheila benadrukt daarom het belang van eenvoudige en begrijpelijke uitleg, zoals in haar boekjes.

Gratis boekjes voor de doelgroep

Sheila heeft besloten om de boekjes gratis beschikbaar te stellen voor de doelgroep: gezinnen die te maken hebben met PTSS. Dit initiatief is volledig afhankelijk van donaties, die 100% naar de productie en verspreiding van de boekjes gaan. "Er is geen winstoogmerk," benadrukt Sheila. "Alle donaties worden gebruikt om de boekjes te maken en uit te delen aan de mensen die ze het meest nodig hebben."

Het uitbrengen en verspreiden van de boekjes is echter niet zonder uitdagingen. Sheila heeft ervaren hoe traag en log organisaties kunnen zijn. "De Nederlandse politiebond was de eerste die honderd boekjes bestelde," vertelt ze. "Maar verder moeten we bij elke organisatie door tig stappen heen, en dat gaat gewoon niet snel genoeg." Dit bureaucratische proces werkt vaak als een trigger voor Sheila, die dit herkent als een terugkerend probleem sinds haar diagnose.

Ondanks deze frustraties blijft Sheila positief en zet ze zich in om haar boekjes breder beschikbaar te maken. Ze is in gesprek met verschillende organisaties, zoals Veteranen Kids en het Veteraneninstituut, om de boekjes te verspreiden. Daarnaast heeft ze een crowdfundingcampagne opgezet om de productie en distributie te financieren. Elke extra bestelling van een organisatie stelt haar in staat om meer boekjes uit te delen aan gezinnen die ze hard nodig hebben.

Reacties

Sheila haalt kracht uit de positieve reacties die ze ontvangt van ouders en kinderen. "Alleen al de reacties van mensen houden me op de been," zegt ze. "Er zijn echt families die ook 5 euro doneren. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik weet hoe moeilijk ze het hebben." De reacties zijn hartverwarmend en bevestigen de noodzaak van haar werk. Een lezer schreef: "Dat hadden we vroeger moeten hebben, mijn vader was ook veteraan en had PTSS." Een andere reactie onderstreepte het belang van de boekjes voor het begrip van PTSS in gezinnen: "Wat geweldig gedaan. Vroeger hadden ze het helaas niet toen mijn boys klein waren. Gelukkig begrijpen ze het nu heel goed." Deze woorden benadrukken hoe waardevol Sheila's boekjes zijn voor gezinnen die te maken hebben met de gevolgen van PTSS, en hoe ze kunnen helpen om het begrip en de communicatie binnen deze gezinnen te verbeteren.

Troost voor kinderen

Een van de meest geliefde elementen in haar boekjes is het "troostkonijntje" dat altijd met het kind mee kan gaan. Dit konijntje, samen met de geurstickers die kinderen samen met hun ouders kunnen gebruiken, biedt een gevoel van veiligheid en verbondenheid. "Wat ruik jij?" vraagt het boekje, en het kind kan reageren met "Oh, ik ruik sinaasappel." Deze kleine details helpen bij het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving voor kinderen om hun gevoelens te begrijpen en te verwerken.

Roeping als ervaringsdeskundige

Sheila beseft dat haar rol als ervaringsdeskundige haar een unieke positie geeft om anderen te helpen. "Ik ben misschien geen expert in de traditionele zin, maar ik heb iets te bieden dat academische kennis niet altijd kan bieden," zegt ze. "Niemand zou in mijn schoenen willen staan, of in die van anderen die hetzelfde meemaken. Maar juist daarom kan ik iets betekenen voor hen."

De boekjes van Sheila zijn gratis beschikbaar voor de doelgroep via haar website, sheilasboekjes.weebly.com en mensen die willen bijdragen aan haar missie kunnen dat doen via haar crowdfundingpagina. Haar werk blijft een waardevolle bron van steun en begrip voor gezinnen die te maken hebben met de impact van PTSS.

Met haar boekjes wil Sheila ervoor zorgen dat kinderen in gezinnen met PTSS niet in dezelfde valkuilen trappen als zijzelf en haar zoon. Ze wil hen helpen begrijpen dat de moeilijke emoties die ze zien bij hun ouders, niet hun schuld zijn. "Het moet stoppen bij ons," benadrukt Sheila.