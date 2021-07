Ouddorp heeft schoonste strand van Zuid-Holland

Binnen de gemeente zijn er veel initiatieven van inwoners die vrijwillig afval opruimen.

Het schoonste strand van Zuid-Holland is te vinden in Ouddorp. Het uitgestrekte strand in de gemeente Goeree-Overflakkee is de provinciewinnaar van de Schoonste Strand-verkiezing 2021.

Dat werd donderdagmiddag 29 juli 2021 bekendgemaakt in Noordwijk. De stranden van Ouddorp zijn al jaren te vinden in de landelijke top van de schoonste stranden. In 2018 had de gemeente zelfs het Schoonste Strand van Nederland. Wethouder Tea Both is trots op de provincietitel. “Een bekroning op ons werk. We hebben prachtige stranden en zwerfafval past daar niet. Gelukkig zijn veel inwoners en gasten op ons eiland dat met ons eens en ruimen ze niet alleen hun eigen afval op, maar ook wat ze tegenkomen op het strand.”

Opruimteams

De goede score is volgens de gemeente voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente en de partijen die daarbij helpen die zich met hart en ziel inzetten om de stranden zo goed en netjes mogelijk te houden. Daarbij blijven ze continue kijken naar verbeteringen, bijvoorbeeld in de opzet van de vuilnisbakken of in aanpassingen voor een optimaal schoonmaakrooster.

Daarnaast zijn er binnen de gemeente ook veel initiatieven van inwoners die vrijwillig afval opruimen op de stranden. De wethouder wil ook graag deze inwoners specifiek bedanken. “Zonder hen hadden we dit resultaat niet kunnen behalen, ook omdat we zulke uitgestrekte stranden hebben. Het schoonhouden vraagt veel tijd en inspanning.”

Dit jaar merkt de gemeente dat het schoonhouden van de stranden zelfs extra inzet vraagt, juist ook door de coronapandemie. Denk bijvoorbeeld aan extra drukte op het strand, grote groepen jongeren en een toename aan afhaalmaaltijden. Om de hoeveelheid afval aan te kunnen wordt er nu met twee opruimteams gewerkt.

Daarnaast zijn er op Goeree-Overflakkee ook twee groene stranden. Hier wordt niet meer machinaal gereinigd, maar al het vuil wordt door vrijwilligers met de hand opgeruimd. Organisch materiaal kan zo blijven liggen, waar de flora en fauna weer van kan profiteren. Met deze twee groene stranden (Kwade Hoek en het strand tussen het Vrijheidsduinpad en de vuurtoren) is Goeree-Overflakkee de eerste in Nederland.

Aandacht voor binnenstranden

De gemeente zet niet alleen in op aantrekkelijke stranden op de kop van het eiland. Goeree-Overflakkee heeft ook veel binnenstranden, aan de verschillende meren. De gemeente investeert er onder meer in nieuw meubilair, zwemvlotten en speeltoestellen. Doel is om ook deze stranden aantrekkelijk te houden en te maken voor inwoners en bezoekers.

De strandverkiezingen, op basis van strandinspecties, zijn onderdeel van het Programma Schone Stranden van de landelijke overheid en worden georganiseerd op initiatief van Strand Nederland. Hoofddoel is om bij te dragen aan structureel schone(re) toeristische stranden in Nederland.