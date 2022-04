Ouddorpse brandweer blij met nieuwe kazerne

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft sinds vrijdag 1 april 2022 officieel een nieuwe duurzame brandweerkazerne. Meer dan honderd enthousiaste genodigden zagen hoe burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee en Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) met een hydraulische schaar de toegang tot de kleedkamer open knipten.

“Dit is geen stalling voor brandweervoertuigen,” sprak burgemeester Grootenboer tijdens de opening. “Dit is een huis voor u.” Dat gevoel bleek sterk aanwezig bij de tientallen vrijwilligers en familie, leden van de jeugdbrandweer en diverse medewerkers van het Rode Kruis, die zich in ‘hun’ nieuwe kazerne hadden verzameld. Ook VRR-directeur Littooij herkende dit: “Deze kazerne staat midden in de samenleving. Veel brandweerlieden van hier zijn al sinds hun jeugd verbonden aan ons korps. Daar ben ik enorm trots op.”

Voormalig schoolgebouw

Het duurzame pand staat op de plek van de oude brandweerkazerne. Deze was vanaf 1966 gehuisvest in een historisch schoolgebouw. Zowel in functioneel als bouwkundig opzicht voldeed het niet meer aan de eisen van deze tijd. “Ik was hier in de winter op bezoek. Toen kon er geen gebruik gemaakt worden van het toilet, omdat de leidingen mogelijk waren bevroren,” geeft Grootenboer als voorbeeld. “Dat werkte dus echt niet meer.” Uiteindelijk is gekozen voor sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie.

Het ontwerp is gebaseerd op de voor Ouddorp zo karakteristieke zwarte schuren. Op de begane grond zijn drie roldeuren voor de voertuigen aangebracht en zijn een kleed- en doucheruimte voor de brandweerlieden te vinden. Het Rode Kruis zat ook in het oude schoolgebouw en heeft een eigen EHBO/instructieruimte in het nieuwe pand. Op de eerste etage zijn een grote ontmoetingsruimte met keuken en diverse werkplekken gemaakt. De eerste steen van het oude schoolgebouw uit 1907 heeft een mooie plek gekregen bij de ingang van de nieuwe kazerne.

Duurzaam

Bij de bouw is ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo liggen er zonnepanelen op het dak, is er een warmtepomp aangebracht en voldoende aansluitingen voor het opladen van elektrische voertuigen. “De brandweerploeg is met deze kazerne klaar voor de toekomst,” aldus Littooij, die de kracht van een goede werkomgeving benadrukt. “Als je met betrouwbaar materieel werkt in een mooie omgeving, dan helpt dat om met een goed gevoel naar een oefenavond of inzet te gaan.”

Eigen stempel

De leden van de Ouddorpse brandweer laten al zien dat zij goed voor ‘hun huis’ zullen zorgen. Zo staken zij bij de bouw zelf de handen uit de mouwen, vertelt de trotse burgemeester. “Ze hebben tegels in de keuken aangebracht en zullen onder andere nog een bar met logo gaan maken. Zo drukken ze hun eigen stempel op deze kazerne. Dat is belangrijk.”

Jan-Cees van der Klooster, coördinerend bevelvoerder, herkent zich in deze woorden. “Er is tijdens het proces en de bouw goed naar onze wensen geluisterd.” Hij ziet dan ook een tevreden ploeg. “We zijn blij dat we op dezelfde locatie zijn gebleven. We hebben hier voor veel vrijwilligers een snelle opkomsttijd en zitten midden in onze gemeenschap. Het is een prachtige en beeldbepalende kazerne geworden waar we weer jaren plezier van zullen hebben.”