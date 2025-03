Ouddorpse Reddingsbrigade: 75 jaar inzet voor veiligheid op het water en strand

In 2025 viert de Ouddorpse Reddingsbrigade haar 75-jarig bestaan, een mooi moment om stil te staan bij de rijke geschiedenis en de belangrijke rol die de brigade vandaag de dag vervult. In een recent interview in het radioprogramma Op de Hoagte, spraken Marijn de Ruiter en Tjeerd Lugtenburg, beide actieve leden van de reddingsbrigade, over de oprichting, de huidige werking en de uitdagingen waar ze vandaag de dag mee te maken hebben.

De oorsprong van de Ouddorpse Reddingsbrigade gaat terug naar 1950, toen de organisatie werd opgericht na een tragisch incident. Een dominee en zijn vrouw verdronken tijdens een uitstapje naar het strand. Een politieagent kreeg toen de opdracht om een reddingsbrigade op te richten, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de brigade op 5 april 1950. Een bijzonder detail uit die tijd is dat de burgemeester, ondanks dat de gemeente aanvankelijk geen middelen wilde vrijmaken, persoonlijk de benodigde materialen zoals een scheepstoeter en reddingslijn financierde.

De Ouddorpse Reddingsbrigade maakt deel uit van de Reddingsbrigades Nederland, de overkoepelende organisatie die zorgt voor de diploma's en opleidingen van de reddingsbrigades in Nederland. Naast Ouddorp zijn er diverse andere regionale brigades die actief zijn op zowel zee- als binnenwateren. Deze brigades werken samen, maar ze vallen niet onder de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), die zich richt op professionele reddingsdiensten.

Opleidingen en trainingen

De opleiding tot lifeguard is intensief en zorgt ervoor dat vrijwilligers goed voorbereid zijn op de gevaren die zich kunnen voordoen op het water en op het strand. De Reddingsbrigade biedt zowel verkorte als reguliere opleidingen aan, waarbij de nadruk ligt op het redden van mensen, het verlenen van eerste hulp en het inschatten van gevaren zoals stromingen en onderstromen. Volgens Marijn de Ruiter is het cruciaal om te kunnen inschatten hoe de weersomstandigheden zoals wind en stromingen het gedrag van het water beïnvloeden. Zo leren lifeguards bijvoorbeeld wanneer het gevaarlijk is om mensen met drijfmiddelen het water op te laten gaan, bijvoorbeeld bij aflandige wind.

De Ouddorpse Reddingsbrigade heeft een duidelijk afgebakend werkgebied, van de Zeester tot aan de Brouwersdam, en wordt vooral actief in de zomermaanden wanneer het strand drukker bezocht wordt. De brigade beschikt over een post waar patrouilles kunnen starten en biedt ook slaapunits voor leden die van buiten het eiland komen. Ondanks de vrijwilligersrol die de brigade speelt, is het een zware taak om de post zeven dagen per week te bemannen. Het aantal actieve leden varieert, maar het blijft een uitdaging om voldoende mensen in te zetten om het gebied goed te bewaken.

De brigade blijft werken aan ledenwerving en opleiden van nieuwe lifeguards om te zorgen voor de continuïteit van de organisatie. Volgens Marijn de Ruiter is de passie voor het reddingswerk wat hen drijft: “Je doet het met vol liefde, maar we moeten wel realistisch blijven over de capaciteit."

Meer informatie over de Ouddorpse Reddingsbrigade is te vinden op hun website: www.ouddorpsereddingsbrigade.nl

Door Internetredactie Omroep Archipel