Ouddorpse Reddingsbrigade verwelkomt nieuw materieel

Zaterdag 1 juni 2024 vond bij de reddingspost van de Ouddorpse Reddingsbrigade de doop plaats van een aantal nieuwe voer- en vaartuigen. Door de coronapandemie was de levering vertraagd, maar 1 juni was het eindelijk zover en kon het splinternieuwe materieel, onder toezicht van genodigden en stormachtig weer, officieel in gebruik worden genomen.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman had de eer om na haar toespraak een waterscooter te dopen die haar eigen naam had gekregen. Om geen beschadigingen te veroorzaken, werd alles met champagne besprenkeld in plaats van dat een fles tegen de boeg werd stukgeslagen.

Tijdens zijn speech benoemde voorzitter Kees Tanis het verlies van enkele leden van de Reddingsbrigade. Ook zij werden herdacht door sommige vaartuigen naar hen te vernoemen. De weduwe van Jeroen Breen legde uit hoe bijzonder dit voor haar was.



Door Internetredactie Omroep Archipel