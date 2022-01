Oude medicijnen in huis? Lever ze in bij de apotheek!

Wilt u oude medicijnen inleveren, omdat u ze niet meer gebruikt? Spoel medicijnen die u wilt weggooien in geen geval door uw gootsteen of wc. Dat is slecht voor het milieu. Breng ze naar uw apotheek of naar de milieustraat.

De oproep om niet gebruikte medicijnen weer in te leveren bij de apotheek, komt van waterschap Hollandse Delta. Pijnstillers, antibiotica, hormonale zalfjes en andere medicatie kunnen verstorend werken op het leven van planten en dieren. Zo kan het gebeuren dat mannelijke vissen vrouwelijke eicellen gaan produceren. Verder is van sommige pijnstillers bekend dat zij het weefsel van vissen beschadigen.

Oude medicijnen inleveren kan bij de apotheek of het recyclestation van de gemeente. Lees ook de tips van waterschap Hollandse delta over het juist en anoniem afvoeren van medicijnen die u niet gebruikt: www.wshd.nl/oude-medicijnen-inleveren