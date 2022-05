Oude-Tongenaar in Utrecht in been geschoten na bedreiging NS-medewerkers

Zondagmiddag 8 mei 2022 kwam er een melding binnen dat NS-medewerkers op Utrecht Centraal Station door een man met een steekwapen werden bedreigd. Politieagenten die snel ter plaatse waren, zagen de verdachte lopen op de Laan van Puntenburg.

Tijdens de aanhouding voelde een van de agenten zich genoodzaakt om zijn vuurwapen te gebruiken. De 35-jarige man uit Oude-Tonge raakte daarbij gewond en kon worden overmeesterd, hierna werd de verdachte overgebracht naar een ziekenhuis.

Zoals gebruikelijk in dergelijke situaties stelt de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek in naar het vuurwapengebruik van de politie waarbij de verdachte gewond is geraakt.