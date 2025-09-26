Oude-Tongenaren doen mee met tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht

Vijftig inwoners uit Oude-Tonge, postcodegebied 3255, verschijnen zondag 12 oktober 2025 in de studio van Postcode Loterij Miljoenenjacht om mee te dingen naar prijzen tot vijf miljoen euro. De uitzending is onderdeel van het 25-jarig jubileum van het programma, dat ook thuisspelers extra kansen biedt.

Pia, één van de deelnemers, reageert enthousiast: “Harstikke leuk dat ik mag komen! Ik ben ooit al eens in de studio geweest. We kregen toen 250 gulden mee naar huis.” Mocht zij een geldprijs winnen, dan is nog niet duidelijk wat ze ermee zal doen. “We zijn pensionado’s, dus een mooi bedrag is altijd welkom. Zeker om iets leuks voor de kinderen te kunnen doen.”

De vijftig deelnemers uit Oude-Tonge maken deel uit van de vele aanwezigen in de studio. Eén van hen kan doorgaan naar de finale en plaatsnemen aan de desk naast presentatrice Linda de Mol, om te spelen voor de gouden koffer met een mogelijke hoofdprijs tot wel vijf miljoen euro. Tegelijkertijd valt er ook buiten de studio een winnaar: iemand met dezelfde postcode ontvangt hetzelfde bedrag. Presentator Winston Gerschtanowitz belt daarbij live aan om de koffer persoonlijk te overhandigen.

De uitzending met de deelnemers uit Oude-Tonge is zondag 12 oktober 2025 vanaf 19:55 uur te zien op SBS6.

