Oudelandsedijk wordt 60-kilometerweg met verkeersdrempels

De Oudelandsedijk, de verbindingsweg tussen Dirksland en Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee, wordt in 2025 grondig aangepakt. Naast groot onderhoud zal de weg ook worden ingericht volgens de landelijke richtlijnen voor verkeersveiligheid. Daarmee verdwijnt de huidige maximumsnelheid van 80 klimoter per uur: voortaan mag er nog maar 60 gereden worden. Bewoners die het niet eens zijn met de plannen kunnen bezwaar indienen.

Herinrichting voor verkeersveiligheid

Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor het onderhoud en neemt de gelegenheid te baat om de Oudelandsedijk veiliger in te richten. Dit gebeurt volgens het zogeheten 'Duurzaam Veilig'-principe, waarbij wegen zodanig worden ingericht dat hun functie en gebruik voor weggebruikers duidelijk en daardoor veiliger is.

De Oudelandsedijk wordt in dat kader heringericht als erftoegangsweg. Dat betekent dat de maximale snelheid omlaag gaat naar 60 kilometer per uur. Om de snelheid ook daadwerkelijk te beperken, worden op meerdere plekken verkeersdrempels en plateaus geplaatst. Automobilisten worden hierop geattendeerd met waarschuwingsborden.

Nieuwe voorrangsregeling

Een andere verandering is de aangepaste voorrangssituatie. Nu is de Oudelandsedijk nog een voorrangsweg, maar dat past niet binnen een 60 kilometerzone. Die status wordt daarom ingetrokken. Tegelijkertijd wordt op de drukste kruisingen een nieuwe voorrangsregeling ingesteld. De Oudelandsedijk krijgt daar dan alsnog weer voorrang op de zijwegen. Volgens het waterschap sluit deze aangepaste regeling beter aan bij de praktijk en verwachtingen van weggebruikers.

Met de herinrichting wordt de Oudelandsedijk opgenomen in de al bestaande 60-kilometerzone van omliggende wegen. Aan de zijde van Dirksland wordt een portaal geplaatst dat automobilisten wijst op het begin van de 60-kilometerzone. Op drie zijwegen worden bestaande borden verwijderd om van het gebied één samenhangende zone te maken.

De plannen zijn afgestemd met de politie, die geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen maatregelen. De aanpassingen maken deel uit van het eerder vastgestelde wegenbeheerprogramma van het waterschap, het Wegenbeheerprogramma 2022–2027, waarin verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt is. Met deze ingrepen wil het waterschap risico’s op ongelukken verkleinen en de verkeerssituatie duidelijker en veiliger maken voor alle weggebruikers.

Bezwaar

Bewoners die het niet eens zijn met de plannen kunnen tot en met 25 september 2025 bezwaar indienen bij Waterschap Hollandse Delta.

Door Internetredactie Omroep Archipel