Ouderen ontvangen een geschenkpakketje

Ruim 2700 alleenstaande ouderen boven de zeventig jaar op Goeree-Overflakkee vinden de komende periode een geschenkpakketje in hun brievenbus of op hun deurmat. Het kleine geschenk met onder andere een puzzelboekje is een initiatief van 0187Coronahulp om zo de ouderen 'een glimlach te bezorgen'.

De samenwerkende partijen CuraMare, Zorggroep Haringvliet, Paulina.nu, stichting ZIJN, Kwadraad, GOvoorelkaar, het Rode Kruis en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de handen ineen geslagen voor deze actie. In het pakketje – in een envelop verpakt - is veel informatie te vinden over hoe mensen op een gezonde manier deze dagen doorkomen en over de hulplijnen waar zij contact mee kunnen opnemen. Ook zitten er kleinigheidjes in als afleiding in deze tijd waar veel ouderen amper sociale contacten hebben.

Vele handen

Afgelopen maandag werden de enveloppen ingepakt op de locatie van ontwikkelbedrijf Webego in Middelharnis. Vele handen maken licht werk, dus met hulp van raadsleden en medewerkers van de gemeente werden in een dag tijd alle pakketjes ‘coronaproof’ ingepakt. Ook de verspreiding wordt gedaan door vrijwilligers. In totaal zijn er rond de 100 mensen deze week mee bezig.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman ondersteunt het initiatief van harte. “We doen dit samen, we ondersteunen elkaar en helpen elkaar er doorheen. Vanaf het begin zien we allerlei mooie initiatieven. Vanuit organisaties maar ook vanuit individuele inwoners. Dat is mooi en hartverwarmend. We leven nog steeds in een rare tijd, al zijn we op de goede weg. We zijn er nog niet. Voor velen van ons is er misschien ets meer ‘speelruimte’, maar er zijn ook veel inwoners voor wie dat nog niet geldt. Laten we vooral – ook nu óf misschien juist nu – oog hebben voor onze kwetsbare naasten.”

0187Coronahulp

Kort na het begin van de coronacrisis besloten verschillende (zorg)partijen elkaar – op digitale wijze – op te zoeken om te kijken hoe ze in deze moeilijke tijd kwetsbare inwoners van Goeree-Overflakkee zo goed mogelijk konden ondersteunen. Hun opdracht kwam letterlijk uit de mond van koning Willem-Alexander. “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

De partijen lanceerden begin april 0187Coronahulp, bestaande uit een website (www.0187Coronahulp.nl) met informatie om goed voor jezelf én de ander te kunnen zorgen, een telefoonnummer (0187-483366) en een e-mailadres (nietalleen@zijngo.nl).