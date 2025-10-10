Ouderen vaker op de spoedeisende hulp door val

Nog nooit kwamen zoveel 65-plussers na een val terecht op de spoedeisende hulp als in 2024. In totaal ging het om ruim 119.000 gevallen, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Tijdens de Nationale Valpreventieweek roept de organisatie ouderen op hun valrisico in kaart te brengen en actief werk te maken van preventie.

Beluister hier de audio.

In het radioprogramma Op de Hoagte sprak presentator Maarten de Korte met Rozan van der Veen, expert valpreventie bij VeiligheidNL. “Onze missie is om ouderen bewust te maken van de risico’s van vallen, en vooral van wat ze zélf kunnen doen om dat te voorkomen,” vertelt Van der Veen.

De vergrijzing speelt een grote rol in de stijgende cijfers. “We worden ouder en dat betekent dat meer mensen te maken krijgen met verminderde spierkracht, balansproblemen of gezondheidsklachten,” legt Van der Veen uit. “Maar gelukkig kun je met eenvoudige maatregelen veel doen om een val te voorkomen.”

Kleine aanpassingen, groot effect

Volgens Van der Veen begint valpreventie bij bewustwording. Op www.testjevalrisico.nl kunnen mensen via een korte test hun persoonlijke risico inschatten. De site geeft ook praktische tips, zoals:

laat je ogen regelmatig controleren;

draag stevige schoenen met goede grip;

verwijder losse snoeren en kleedjes;

eet eiwitrijk en neem voldoende vitamine D;

beweeg dagelijks om spieren en balans te versterken

“Tijdens het tandenpoetsen even op je tenen staan, of vijf keer opstaan uit je stoel zonder handen te gebruiken. Dat zijn simpele oefeningen met veel effect,” aldus Van der Veen.

Samenwerking tussen zorg en gemeenten

Naast bewustwording werkt VeiligheidNL aan de zogenoemde ketenaanpak valpreventie. Daarbij trekken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals samen op om ouderen te helpen hun risico te verminderen. “Het is belangrijk dat we de krachten bundelen,” zegt Van der Veen. “Iedere oudere is anders, dus de aanpak moet aansluiten bij hun behoeften en motivatie.”

Tijdens de Valpreventieweek werden overal in Nederland bijeenkomsten en testmomenten georganiseerd. Gemeenten verwezen deelnemers daarna door naar lokale valpreventieprogramma’s.

“De eerste stap is bewustwording,” besluit Van der Veen. “Maar uiteindelijk willen we dat mensen echt iets dóen om hun risico te verkleinen. Want veiligheid, dat is niet per ongeluk.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel