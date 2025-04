Ouders spelen sleutelrol in nieuwe jeugdaanpak van de gemeente

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus programma om jongeren te ondersteunen bij het opgroeien in een kansrijke omgeving. Het programma "Opgroeien in een Kansrijke Omgeving" (OKO) richt zich op het creëren van een gezonde, veilige en stimulerende omgeving voor de jeugd. Dit moet hen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gezonde volwassenen.

Het programma is gestart in reactie op de zorgen over het welzijn van jongeren in de regio, met name wat betreft middelengebruik en de invloed van hun omgeving. Ferry de Koning, projectleider van het OKO-programma bij de gemeente, lichtte de aanpak toe in de uitzending op woensdag 26 maart 2025 van het programma Op de Hoagte.

Vier pijlers voor kansrijk opgroeien

Het programma draait om vier pijlers: het gezin, de school, de peergroep en zinvolle vrije tijdsbesteding. Deze pijlers zijn essentieel voor de ontwikkeling van jongeren, het OKO-programma probeert in te spelen op alle facetten van hun leven. "Een gezonde thuissituatie, goede schoolbegeleiding, positieve invloed van vrienden en zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen het verschil maken," aldus De Koning.

De gemeente werkt nauw samen met scholen, maatschappelijke organisaties en ouders om deze pijlers te versterken. "Wij geloven dat het belangrijk is om jongeren niet alleen in de gaten te houden, maar actief te ondersteunen in hun ontwikkeling," zegt De Koning. "Het gaat om een integrale aanpak waarbij verschillende betrokkenen hun krachten bundelen."

Middelengebruik en preventie

Een belangrijk thema in het gesprek is het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. Uit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik onder jongeren in Goeree-Overflakkee groter is dan het gebruik van harddrugs. Veel jongeren geven aan dat zij alcohol van hun ouders krijgen. De gemeente heeft deze zorg serieus genomen en heeft preventieve maatregelen getroffen.

"Het is belangrijk dat we als gemeenschap duidelijk maken dat middelengebruik onder jongeren niet acceptabel is," zegt De Koning. De gemeente heeft een reeks maatregelen geïmplementeerd, zoals het initiatief 'Laten we nuchter blijven'. Dit is een campagne die ouders bewust maakt van de rol die zij spelen in het gedrag van hun kinderen.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van ondermijning, zoals de illegale hennepteelt, die vaak een directe relatie heeft met drugsgebruik. De gemeente werkt samen met verschillende zorginstellingen en partners om jongeren te begeleiden en hen alternatieven te bieden.

De rol van ouders

Volgens De Koning is de betrokkenheid van ouders essentieel voor het succes van het programma. "Ouders zijn vaak de belangrijkste invloed in het leven van een jongere," benadrukt hij. "Het is cruciaal dat ouders actief deelnemen aan het proces, zowel in het herkennen van risicofactoren als in het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor hun kinderen."

De gemeente heeft verschillende middelen ontwikkeld om ouders bewust te maken van de gevaren van middelengebruik en hen te ondersteunen in hun opvoeding. "We bieden ouders de informatie die ze nodig hebben om goed met hun kinderen te kunnen praten over deze onderwerpen," legt De Koning uit.

Een gezonde toekomst voor jongeren

Het OKO-programma heeft als doel de leefomstandigheden voor jongeren op Goeree-Overflakkee te verbeteren, zodat zij opgroeien in een omgeving die hen helpt zich optimaal te ontwikkelen. De gemeente richt zich hierbij niet alleen op preventie van middelengebruik, maar ook op het versterken van de sociale structuur rondom jongeren. Door de focus te leggen op gezin, school en de bredere gemeenschap, hoopt men het leven van jongeren in de regio te verbeteren.

Met de combinatie van een integrale aanpak, samenwerking met diverse partners en betrokkenheid van ouders, wil de gemeente een positieve verandering teweegbrengen. Ferry de Koning sluit af met een krachtige boodschap: "Het is van groot belang dat we blijven investeren in een gezonde omgeving voor onze jongeren, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle, zelfstandige volwassenen."

