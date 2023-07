Oudste tweeling van Goeree-Overflakkee is 90!

De oudste tweeling van Goeree-Overflakkee is jarig! Krijn en Tine Grinwis bliezen dinsdag 4 juli 2023 allebei maar liefst 90 kaarsjes uit. Wethouder Berend Jan Bruggeman kwam naar Ouddorp om de tweeling namens het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee te feliciteren.

Voor zover de afdeling burgerzaken van de gemeente kan nagaan is de tweeling Grinwis de oudste op Goeree-Overflakkee wonende tweeling. De wieg van Krijn en Martijntje stond aan de Dijkstelweg in Ouddorp. In het gezin Grinwis waren nog vier broers en een zus. Tot zijn pensioen werkte Krijn in de agrarische sector. Daarna werd hij vrijwilliger bij de KNRM in Stellendam. Dat deed hij vele jaren. In 1992 werd hij zelf lid in de orde van Oranje Nassau. Krijn kreeg met zijn vrouw Corrie drie kinderen. Vier jaar na het overlijden van zijn vrouw verhuisde de heer Grinwis in 2004 naar een zorgwoning bij zijn oudste dochter en schoonzoon in Ouddorp. Daar woont hij nog steeds met veel plezier. Zijn dochter is zijn mantelzorger. Hij geniet vooral ook erg van zijn achterkleinzoon Huib.

Mevrouw van Achterberg-Grinwis kwam na de dood van haar man Gerrit in 2006 terug naar haar geboorteplaats Ouddorp. Daar woont ze nu in een appartement bij de Vliedberg. Als jong meisje stond Tine haar moeder bij in het gezin. Met naald en draad kon ze als de beste overweg. Daarnaast had ze enkele werkhuizen. Tine woonde in Ouddorp tot ze de liefde van haar leven tegenkwam, met hem trouwde en naar Hank verhuisde. Het huwelijk bleef kinderloos.

De tweeling vierde hun verjaardag samen in de zorgwoning aan de Oudelandseweg. De wethouder verraste hen met hun geboorteakte van destijds en voor elk een mooie bos bloemen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws